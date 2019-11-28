У школі в Білій Церкві розпилили газ, є постраждалі

У Білій Церкві (Київська область) правоохоронці евакуювали усіх учнів однієї зі шкіл після того, як там розпилили газ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Київської області.

Зазначається, що надійшло повідомлення, що шестеро учнів 8-го класу отруїлися газом.

Слідчо-оперативна група поліції встановила, що їдку речовину розпили з газового балончика, який знаходився в кармані 13-річної школярки. Як виявилося, балончик їй купила мати для самозахисту, оскільки дівчина пізно вертається з уроків.

Наразі поліція з’ясовує усі обставини розпилення їдкої речовини. Усім постраждалим медики надали допомогу, нині їх здоров’ю нічого не загрожує.

Правоохоронці склали адмінпротокол відносно матері дівчини за ч. 1 ст. 184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Стаття передбачає попередження або накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Нагадаємо, у четвер, 28 листопада, у Житомирі у загальноосвітній школі №26 один із учнів розпилив газовий аерозольний балончик, в результаті чого щонайменше 13 дітей постраждали.

РБК-Україна писало, що 10 жовтня у Чернігові евакуювали учнів школи №21 через розпилення невідомої речовини. В результаті події постраждали чотири учні, яких доставили в обласну дитячу лікарню.