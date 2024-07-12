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У школах з'являться уроки щастя. Що чекає на учнів: пояснення МОН

Україна, П'ятниця 12 липня 2024 10:30
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У школах з'являться уроки щастя. Що чекає на учнів: пояснення МОН Як будуть проводити уроки щастя в школах (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Перша леді Олена Зеленська повідомила, що в українських школах запровадять уроки щастя. Це адаптація американського курсу, який буде відповідати українським реаліям.

РБК-Україна розповідає, що таке уроки щастя та як їх будуть проводити.

Що таке уроки щастя

У школах США діти проходять курс із соціально-емоційного навчання, який називається Well-Being. В Україні запускають аналог - уроки щастя.

"Курс розкриватиме найважливіші знання й навички, без яких неможливе щасливе, змістовне, плідне життя", - написала Олена Зеленська.

Зокрема, на курсі буде йтися про:

  • вміння будувати стосунки з людьми
  • творчість і вміння бути творцем свого життя
  • "людинознавство" - про розуміння того, що означає бути людиною
  • вміння любити, співчувати, жити гідно та бути вільним
  • мудрість і те, як зростати в ній, вміння осмислювати життя та досвід
  • цінності й те, як важливо знати сенси життя
  • емоційну компетентність - важливість емпатії, емоційного інтелекту, щоб розуміти емоційні потреби та почуття, як власні, так і свого оточення
  • ментальне здоров'я, розуміння того, як дбати про нього

У школах з'являться уроки щастя. Що чекає на учнів: пояснення МОН

В українських школах з'являться уроки щастя (фото: Getty Images)

Як будуть проходити уроки

Уроки щастя будуть проводити для учнів 1-7 класів.

Курс складається з чотирьох рівнів: матеріали для дошкілля та учнів перших класів, других і третіх класів, четвертих і п'ятих класів та шостих і сьомих класів відповідно.

Педагогам нададуть рекомендації щодо викладання, а учням - робочі зошити відповідно до рівня.

"Матеріали курсу інтегруватимуться наскрізно через інші предмети та можуть використовуватися психологами й соціальними педагогами, класними керівниками та вчителями-предметниками", - пояснюють у МОН.

Важливо додати, що для впровадження курсу в Україні підготують тренерів, які надалі будуть навчати вчителів у школах.

Оскільки курс повинен розвинути в дітей навички саморегуляції емоцій, стресостійкості, вирішення конфліктів і конструктивної взаємодії з навколишніми людьми, то безпосередньо під час занять діти будуть тренувати ці вміння.

Чи будуть оцінки на уроках щастя

Нова дисципліна не передбачає оцінювання, до якого звикли в школах.

"Проте в структурі курсу є рефлексивні практики, які дозволять учням, вчителям і батькам відстежувати прогрес в опануванні навичок", - зазначають у Міністерстві.

Нагадаємо, що у Львові навчальний рік 2024/25 розпочнуть 19 серпня.

Під час написання матеріалу використовувалися джерела: Telegram-канал Олени Зеленської, коментарі МОН.

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