У школах України посилять заходи безпеки: що може змінитись

Шкільна освіта в Україні

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що з 2027 року школярі в Україні навчатимуться на рік довше.

За словами міністра освіти й науки України Оксена Лісового, завдяки 12-річній системі навчання (запровадженій у межах реформи старшої школи) діти приходитимуть до університету більш підготовленими.

Так само, учні, які обиратимуть професійний коледж, виходитимуть на ринок праці уже з професією.

Згідно з планами МОН, перехід до пілотування реформи в Україні розпочнеться з вересня 2025 року й триватиме до липня 2027 року. У цей період будуть відібрані заклади освіти, в яких апробуватимуть різні моделі.

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