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У школах України посилять заходи безпеки: що може змінитись

У деяких освітніх закладах планують посилити заходи безпеки (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Кабінет міністрів України погодив пропозицію Міністерства освіти й науки стосовно реалізації експериментального проекту щодо посилення безпеки освітнього середовища у закладах загальної середньої освіти.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію представника Кабінету міністрів у Верховній Раді Тараса Мельничука у Telegram.

Зміст

Експериментальний проект і його учасники

Мельничук розповів, що уряд погодив пропозицію МОН стосовно реалізації в період воєнного стану (проте не довше, ніж впродовж двох років), експериментального проекту, який має на меті посилити безпеку освітнього середовища у закладах загальної середньої освіти - в умовах правового режиму воєнного стану.

Було також затверджено порядок реалізації експериментального проекту.

Так, його координатором буде Міністерство освіти й науки України.

Тим часом учасниками проекту стануть:

  • Міністерство внутрішніх справ
  • Державна служба з надзвичайних ситуацій
  • Національна поліція
  • обласні військові адміністрації
  • Київська міська військова адміністрації
  • органи місцевого самоврядування
  • заклади загальної середньої освіти, в яких навчається понад 200 здобувачів освіти та організовано освітній процес в очній та/або змішаній (шляхом поєднання очної та дистанційної форм здобуття освіти) формі

Варто зазначити, що, згідно зі статтею 9 закону "Про загальну середню освіту", здобуття загальної середньої освіти в Україні забезпечують заклади такого типу:

  • школа (початкова школа)
  • гімназія
  • ліцей

Які зміни планують запровадити у закладах освіти

Мельничук пояснив, що в межах проекту передбачено забезпечення закладів освіти (визначених для участі в ініціативі):

  • фізичною охороною
  • освітленням

Крім того, планується встановлення пропускного режиму на територію цих закладів освіти:

  • з метою недопущення проникнення на їх територію чи у приміщення сторонніх осіб
  • з метою недопущення пронесення небезпечних речовин, заборонених до обігу предметів тощо

Допис Мельничука (скриншот: t.me/tmelnychuk)

Народний депутат Олексій Гончаренко додав, що серед ключових заходів, які планують запровадити в межах проекту:

  • облаштування шкіл охоронними системами
  • посилення поліцейської присутності на території закладів освіти
  • встановлення огорожі навколо шкільних територій
  • обмеження вільного доступу для сторонніх осіб, які не є учасниками освітнього процесу

"Передбачено, що за 2024-2025 навчальний рік до проекту долучаться 2 тисячі закладів загальної середньої освіти. А у 2025-2026 році - 3 тисячі закладів", - підсумував він.

Допис Гончаренка (скриншот: t.me/oleksiihoncharenko)

Шкільна освіта в Україні

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що з 2027 року школярі в Україні навчатимуться на рік довше.

За словами міністра освіти й науки України Оксена Лісового, завдяки 12-річній системі навчання (запровадженій у межах реформи старшої школи) діти приходитимуть до університету більш підготовленими.

Так само, учні, які обиратимуть професійний коледж, виходитимуть на ринок праці уже з професією.

Згідно з планами МОН, перехід до пілотування реформи в Україні розпочнеться з вересня 2025 року й триватиме до липня 2027 року. У цей період будуть відібрані заклади освіти, в яких апробуватимуть різні моделі.

Читайте також, чому планують очні й дистанційні уроки дітям проводити окремо.

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