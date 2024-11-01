В школах Украины усилят меры безопасности: что может измениться

Кабинет министров Украины согласовал предложение Министерства образования и науки о реализации экспериментального проекта по усилению безопасности образовательной среды в учреждениях общего среднего образования.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию представителя Кабинета министров в Верховной Раде Тараса Мельничука в Telegram.
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Мельничук рассказал, что правительство согласовало предложение МОН относительно реализации в период военного положения (однако не дольше, чем в течение двух лет), экспериментального проекта, направленного на усиление безопасности образовательной среды в учреждениях общего среднего образования - в условиях правового режима военного положения.
Был также утвержден порядок реализации экспериментального проекта.
Так, его координатором будет Министерство образования и науки Украины.
Тем временем участниками проекта станут:
Следует отметить, что согласно статье 9 закона "Об общем среднем образовании", получение общего среднего образования в Украине обеспечивают учреждения такого типа:
Мельничук объяснил, что в рамках проекта предусмотрено обеспечение учебных заведений (определенных для участия в инициативе):
Кроме того, планируется установление пропускного режима на территорию этих учебных заведений:
Пост Мельничука (скриншот: t.me/tmelnychuk)
Народный депутат Алексей Гончаренко добавил, что среди ключевых мер, которые планируют ввести в рамках проекта:
"Предполагается, что за 2024-2025 учебный год к проекту присоединятся 2 тысячи заведений общего среднего образования. А в 2025-2026 году - 3 тысячи заведений", - подытожил он.
Пост Гончаренко (скриншот: t.me/oleksiihoncharenko)
Напомним, ранее мы рассказывали, что с 2027 года школьники в Украине будут учиться на год дольше.
По словам министра образования и науки Украины Оксена Лисового, благодаря 12-летней системе обучения (введенной в рамках реформы старшей школы) дети будут приходить в университет более подготовленными.
Также ученики, которые будут выбирать профессиональный колледж, будут выходить на рынок труда уже с профессией.
Согласно планам МОН, переход к пилотированию реформы в Украине начнется с сентября 2025 года и продлится до июля 2027 года. В этот период будут отобраны учебные заведения, в которых будут апробировать разные модели.
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