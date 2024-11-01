В школах Украины усилят меры безопасности: что может измениться

Школьное образование в Украине

Напомним, ранее мы рассказывали, что с 2027 года школьники в Украине будут учиться на год дольше.

По словам министра образования и науки Украины Оксена Лисового, благодаря 12-летней системе обучения (введенной в рамках реформы старшей школы) дети будут приходить в университет более подготовленными.

Также ученики, которые будут выбирать профессиональный колледж, будут выходить на рынок труда уже с профессией.

Согласно планам МОН, переход к пилотированию реформы в Украине начнется с сентября 2025 года и продлится до июля 2027 года. В этот период будут отобраны учебные заведения, в которых будут апробировать разные модели.

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