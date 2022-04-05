В школах России начали проводить уроки об "антироссийских санкциях". Педагогам направили методички для учеников 5-9-х и 10-11-х классов для занятий по теме "Антироссийские санкции и их влияние на отечественную экономику".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Коммерсантъ".
В методичке говорится, что в начале урока учитель должен привести цитату президента РФ Владимира Путина о том, что "на Россию оказывается беспрецедентное внешнее давление".
Педагоги также должны спросить у школьников знают ли они, "какие первоочередные меры включает антисанкционная политика" России. После чего на уроке учащимся расскажут о положительном эффекте санкций.
В конце урока школьники заполняют анкету и должны ответить на следующие вопросы:
При этом на последний вопрос предлагается три варианта ответов: Россия, страны НАТО, все страны мира.
Уроки об "антироссийских санкциях" уже начали проводить в ряде школ Подмосковья, Орловской и Самарской областей.
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