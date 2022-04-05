У школах Росії почали проводити уроки про "антиросійські санкції"

У методичці йдеться, що на початку уроку вчитель повинен привести цитату президента РФ Володимира Путіна про те, що "на Росію чиниться безпрецедентний зовнішній тиск".

Педагоги також повинні запитати у школярів чи знають вони, "які першочергові заходи включає антисанкційна політика" Росії. Після чого на уроці учням розкажуть про позитивний ефект санкцій.

В кінці уроку школярі заповнюють анкету і повинні відповісти на наступні питання:

"Чи справедливі санкції щодо Росії?",

"Чи приведуть санкції до зміцнення економіки Росії?",

"Хто понесе великі економічні втрати?"

При цьому на останнє запитання пропонується три варіанти відповідей: Росія, країни НАТО, Всі країни світу.

Уроки про "антиросійські санкції" вже почали проводити в ряді шкіл Підмосков'я, Орловської і Самарської областей.