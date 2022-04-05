RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У школах Росії почали проводити уроки про "антиросійські санкції"

Фото: у школах Росії почали проводити уроки про "антиросійські санкції" (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У школах Росії почали проводити уроки про "антиросійські санкції". Педагогам направили методички для учнів 5-9-х і 10-11-х класів для занять за темою "антиросійські санкції та їх вплив на вітчизняну економіку".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Коммерсантъ".

У методичці йдеться, що на початку уроку вчитель повинен привести цитату президента РФ Володимира Путіна про те, що "на Росію чиниться безпрецедентний зовнішній тиск".

Педагоги також повинні запитати у школярів чи знають вони, "які першочергові заходи включає антисанкційна політика" Росії. Після чого на уроці учням розкажуть про позитивний ефект санкцій.

В кінці уроку школярі заповнюють анкету і повинні відповісти на наступні питання:

  • "Чи справедливі санкції щодо Росії?",
  • "Чи приведуть санкції до зміцнення економіки Росії?",
  • "Хто понесе великі економічні втрати?"

При цьому на останнє запитання пропонується три варіанти відповідей: Росія, країни НАТО, Всі країни світу.

Уроки про "антиросійські санкції" вже почали проводити в ряді шкіл Підмосков'я, Орловської і Самарської областей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяСанкції проти Росії