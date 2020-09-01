В школах рассказали, как изменится учеба с сентября

В Украине начался учебный год в условиях пандемии. Сегодня начальные, средние, специальные средние и высшие учебные заведения отмечают День знаний.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Уроки карантина: как будут работать школы в новом учебном году".

Директор школы-лицея №6 им. Назария Яремчука в Тернополе Александр Остапчук сообщил изданию, что в его школе решили разделить время начала занятий: младшая школа приходит на 8:30, а средняя и старшая - на 8:15.

Также в тернопольской школе классы разделят на две группы, которые будут посещать уроки по очереди.

"Сейчас наш учебный цикл будет рассчитан на две, а не одну неделю. Таким образом учителя три темы должны изложить за два урока", - объяснил Остапчук.

Такой же подход и в Харьковской общеобразовательной школе №160. Директор Лариса Шевченко говорит, что младшая школа будет начинать занятия в 8 утра. Средняя и старшая - в 8:30.

В каждой их киевских школ обучение будет отличаться, считает директор школы №5 Светлана Олексюк. В ее школе часть занятий учителя будут проводить в актовом зале, еще часть - на улице. В целях безопасности носить учебники домой ученики не будут. Их рекомендуют оставлять в школе, а дома учиться с помощью гаджетов и компьютеров.

Некоторые дисциплины (информатика или искусство) для средней школы будут преподаваться только дистанционно, пояснила Олексюк. Кроме того, для отдельных классов могут вводить один день учебы удаленно. Запускать детей внутрь школы перед началом занятий будут в разное время, но сами уроки начнутся одинаково - в 9 утра.

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Черновицкой гимназии №5 - специализированная школа I ст. №23 Галина Фурдига говорит, что в их школе будут обучать дистанционно. Для каждого класса создан его Classroom.

В Тысменицкой специализированной школе с углубленным изучением отдельных предметов до 15 сентября также будут проводить обучение удаленно, рассказала изданию директор Мария Лютая.

Напомним, сегодня в школах Украины начинается новый учебный год, однако из-за пандемии коронавируса формат обучения существенно изменится.

Отметим, в Украине выявили еще 2088 новых случаев коронавируса.