У школах по-новому реагуватимуть на булінг і насильство

В Україні оновлюють правила реагування на булінг та насильство у навчальних закладах. Для розгляду таких випадків тепер діятиме єдина комісія, а про порушення можна буде повідомляти анонімно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство освіти і науки України.
Згідно з оновленими правилами, у закладах освіти замість двох окремих механізмів запроваджують єдину комісію, яка розглядатиме всі випадки насильства, жорстокого поводження та булінгу.
При цьому факт булінгу встановлює лише суд, а не комісія. Завдання шкільної комісії - оцінити обставини, визначити потреби дитини та організувати необхідну підтримку.
Також документ визначає чіткі терміни реагування:
В оновлених порядках зафіксовано чіткий перелік дій, які вважаються насильством:
Уточнено і критерій систематичності - насильство вважається систематичним, якщо воно вчиняється двічі або більше разів протягом 12 місяців.
Також посилено права дітей - дитина має право бути вислуханою під час розгляду справи за участю батьків (або за їхньою письмовою згодою без них) та за обов'язкової присутності психолога чи соціального педагога.
Повідомити про випадки насильства або булінгу можна буде різними каналами - через електронну пошту, телефон або спеціальні скриньки у закладах освіти.
Крім того, повідомлення можуть подаватися анонімно.
Кожен навчальний заклад має затвердити власне внутрішнє положення протидії насильству та призначити відповідальну особу для реєстрації звернень.
Зміни до Порядку реагування на випадки булінгу та Порядку застосування заходів виховного впливу розроблені для узгодження із Законом України "Про охорону дитинства".
Документ пройшов публічні громадські обговорення за участі Офісу освітнього омбудсмена, ГО "Батьки SOS" та Національної поліції.
Нагадаємо, МОН активно реформує освітній процес та оцінювання навчальних досягнень. Так, у серпні 2026 року Міністерство освіти і науки України затвердило нову систему оцінювання результатів навчання учнів 1-9 класів.
Нові правила визначили єдині підходи до оцінювання школярів у закладах загальної середньої освіти та змінили порядок повідомлення оцінок учням і батькам.
Крім того, масштабні зміни в системі освіти впроваджуються вже не перший рік в умовах воєнного стану. Раніше повідомлялося про те, як українські школярі розпочинали навчальний рік та які новшества чекали на них у навчальних закладах.