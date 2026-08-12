В школах по-новому будут реагировать на буллинг и насилие

Что изменилось в новом порядке

Согласно обновленным правилам, в учебных заведениях вместо двух отдельных механизмов вводится единая комиссия, которая будет рассматривать все случаи насилия, жестокого обращения и буллинга.

При этом факт буллинга устанавливает только суд, а не комиссия. Задача школьной комиссии – оценить обстоятельства, определить потребности ребенка и организовать необходимую поддержку.

Также документ определяет четкие сроки реагирования:

Руководитель школы должен рассмотреть сообщение в течение 1-х суток с момента регистрации.

Если есть признаки насилия, он обязан безотлагательно (не позднее 3 часов) сообщить полицию и службу по делам детей.

Признаки насилия и права ребенка

В обновленных порядках зафиксирован четкий перечень действий, считающихся насилием:

Экономическое давление (лишение имущества, препятствование доступу к обучению).

Психологическое насилие (оскорбления, угрозы, унижения, устрашения).

Нежелательно поведение сексуального характера (жесты, шутки, прозвища, интимные фото/видео).

Любые физические деяния (от толкания до ударов).

Уточнен и критерий систематичности – насилие считается систематическим, если оно совершается дважды или более раз в течение 12 месяцев.

Также усилены права детей - ребенок имеет право быть выслушанным при рассмотрении дела с участием родителей (или с их письменным согласием без них) и при обязательном присутствии психолога или социального педагога.

Как сообщить о нарушении

Сообщить о случаях насилия или буллинга можно будет разными каналами - по электронной почте, телефону или специальным ящикам в учебных заведениях.

Кроме того, сообщения могут подаваться анонимно.

Каждое учебное заведение должно утвердить собственное внутреннее положение противодействия насилию и назначить ответственное лицо для регистрации обращений.

Что известно о разработке правил

Изменения в порядок реагирования на случаи буллинга и порядок применения мероприятий воспитательного воздействия разработаны для согласования с Законом Украины "Об охране детства".

Документ прошел публичные общественные обсуждения с участием Офиса образовательного омбудсмена, ОО "Отцы SOS" и Национальной полиции.