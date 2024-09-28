У школах окупованого Маріуполя виготовлятимуть безпілотники для війни, - ЦНС

Зокрема, проектувати та виготовляти безпілотники для окупантів будуть у 47-й школі тимчасово окупованого Маріуполя. Для цього ворог відкрив спеціалізований інженерний клас із авіаційним скеруванням.

Як пише ЦНС, такі діяння відбуваються у рамках реалізації програми російського диктатора Володимира Путіна під назвою "образование".

"Ціле покоління української молоді стає свідком мілітаризації, що створює ілюзію, ніби війна, розв’язана путінською Росією на нашій землі, є звичним явищем. Але це не тільки ілюзія. Дітей реально втягують у війну", - йдеться у повідомленні.