В школах оккупированного Мариуполя будут производить беспилотники для войны, - ЦНС

В частности, проектировать и производить беспилотники для оккупантов будут в 47-й школе временно оккупированного Мариуполя. Для этого враг открыл специализированный инженерный класс с авиационным управлением.

Как пишет ЦНС, такие действия совершаются в рамках реализации программы российского диктатора Владимира Путина под названием "образование".

"Целое поколение украинской молодежи становится свидетелем милитаризации, создающей иллюзию, будто война, развязанная путинской Россией на нашей земле, является привычным явлением. Но это не только иллюзия. Детей реально вовлекают в войну", - говорится в сообщении.