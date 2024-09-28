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В школах оккупированного Мариуполя будут производить беспилотники для войны, - ЦНС

Фото: дрон (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Российские оккупанты продолжают милитаризацию украинских детей. В этот раз школьники в оккупации будут изготавливать дроны для нужд армии РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

В частности, проектировать и производить беспилотники для оккупантов будут в 47-й школе временно оккупированного Мариуполя. Для этого враг открыл специализированный инженерный класс с авиационным управлением.

Как пишет ЦНС, такие действия совершаются в рамках реализации программы российского диктатора Владимира Путина под названием "образование".

"Целое поколение украинской молодежи становится свидетелем милитаризации, создающей иллюзию, будто война, развязанная путинской Россией на нашей земле, является привычным явлением. Но это не только иллюзия. Детей реально вовлекают в войну", - говорится в сообщении.

Что этому предшествовало

Информационный ресурс отметил, что это уже не первый случай, когда россияне привлекают детей в оккупации к производству оружия, которое затем убивает украинцев и уничтожает города Украины.

Так, несколько недель назад стало известно, что в Кремле издали учебники по "беспилотным авиационным системам" и обеспечили ими школы на оккупированных территориях Украины. Эти книги включают информацию о классификации и строении дронов, основах ручного пилотирования, конструирования и областях применения БпЛА, включая военную сферу.

Также в ЦНС тогда напомнили, что каждый регион РФ, и в том числе оккупированные территории, по плану Кремля получат около 301 млн рублей на закупку оборудования для уроков по разработке, производству и эксплуатации FPV-дронов.

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