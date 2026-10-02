У школах Львівщини хочуть обмежити використання телефонів вже в жовтні: які будуть винятки

Що пропонують змінити

Департамент освіти і науки Львівської ОВА затвердив наказ із методичними рекомендаціями щодо користування електронними пристроями в школах.

Зокрема, школам рекомендують заборонити учням користуватися телефонами та іншими електронними пристроями під час уроків і перерв.

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Водночас остаточне рішення ухвалюватимуть безпосередньо школи. Запропоновані правила мають розглянути на засіданнях учнівського парламенту та батьківського комітету, після чого їх мають затвердити на педагогічній раді.

Після цього директор школи має видати відповідний наказ.

Коли телефоном можна буде користуватися

Рекомендації передбачають низку винятків. Користуватися телефоном або іншим пристроєм учням пропонують дозволяти в екстрених ситуаціях.

Зокрема, це стосується повітряної тривоги або випадків, коли учень захворів.

Також пристрої можна буде використовувати за вказівкою вчителя. Наприклад, для проходження тестів чи виконання інших навчальних завдань.

Окремо рекомендації передбачають заборону на відеозйомку та аудіозапис учасників освітнього процесу.

У департаменті освіти і науки Львівської ОВА розраховують, що громади та школи запровадять запропоновані правила до 30 жовтня.