В українських школах готують заборону на смартфони, але є нюанс
В українських школах можуть законодавчо заборонити використання мобільних телефонів, планшетів та смарт-годинників під час уроків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій.
Деталі законопроєкту та рішення Комітету
Профільний комітет розглянув законопроєкт № 15105, який пропонує внести зміни до статті 53 Закону України "Про освіту". Документ мав на меті зобов'язати учнів не відволікатися на гаджети під час занять.
Виняток хотіли зробити лише для випадків, коли техніка потрібна для навчання або за медичними показаннями.
Народні депутати вирішили повернути законопроєкт автору на доопрацювання за результатами розгляду в першому читанні.
Також Комітет рекомендував Міністерству освіти і науки спільно з експертами розробити комплексний механізм, який чітко врегулює використання цифрових пристроїв у закладах середньої освіти.
Які правила діють у школах зараз
На сьогодні в українському законодавстві немає прямої заборони на мобільні телефони у класах. Через це адміністрації шкіл не мають законних підстав вилучати техніку.
Водночас заклади освіти мають автономію, тому можуть прописувати власні правила внутрішнього розпорядку та обмежувати використання гаджетів на рівні статуту школи.
Чому виникла дискусія: за і проти
Освітній омбудсмен Надія Лещик раніше зазначала, що відсутність чітких законів створює проблеми - невідомо, де зберігати телефони під час уроків та хто відповідає за їхнє збереження, адже це приватна власність дитини.
До того ж телефон часто виконує захисну функцію - учні фіксують на відео випадки булінгу, жорстокого поводження чи порушення своїх прав, що є законним доказом.
З іншого боку, безконтрольні гаджети сильно відволікають від навчання, знижують концентрацію та обмежують живе спілкування дітей. При цьому автор законопроєкту не надав точних даних, чи є саме телефони головною причиною падіння успішності.
Заборона гаджетів у школах
Нагадаємо, раніше міністр освіти та науки Оксен Лісовий пояснював, чи можуть українські школи самостійно забороняти гаджети. За його словами, заклади освіти мають повне право обмежувати використання мобільних телефонів під час занять, якщо погодять це рішення з батьками.
Спеціальних директив від МОН для цього не потрібно - адміністрація може укласти "соціальний договір" і збирати телефони перед уроками в бокси чи залишати їх в індивідуальних шафках.
Водночас проблема відволікання учнів на цифрові пристрої підтверджується дослідженнями. Стало відомо, кільки часу школярі насправді проводять у TikTok та Instagram на уроках.
Згідно з даними журналу JAMA, підлітки сидять у смартфонах у середньому 70 хвилин протягом кожного навчального дня, коли мають бути зосереджені на навчанні, а загальний екранний час розважального контенту сягає 8,5 години на день.