Когда в школах Киевской области закончится учебный год: названа дата

В Киевской области учебный год в школах завершается в разные сроки. Обучение завершится с 27 мая по 17 июля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Киевской ОВА.
"Все 602 заведения общего среднего образования области завершат обучение в период с 27 мая по 17 июля", - говорится в сообщении.
По данным ОВА, выпускники 4, 9 и 11 классов освобождены от государственной итоговой аттестации.
Абитуриенты для поступления в высшие учреждения образования вместо ВНО будут сдавать Национальный мультипредметный тест, который будет проходить в форме компьютерного тестирования.
"Тестирование продлится 120 минут и будет включать задания по украинскому языку, истории Украины и математике, которые отвечают школьной программе по этим предметам", - пояснили в пресс-службе.
Тестирование будет проводиться с 1 по 15 июля, пункты проведения тестирования будут созданы на базе учебных заведений.
Как сообщалось, в результате ежедневных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждено на 10 мая 1657 учебных заведений. При этом 139 из них полностью разрушены.
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