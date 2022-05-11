Коли у школах Київської області закінчиться навчальний рік: названо дату

"Усі 602 заклади загальної середньої освіти області завершать навчання в період з 27 травня по 17 липня", - йдеться в повідомленні.

За даними ОВА, випускників 4, 9 та 11 класів звільнено від державної підсумкової атестації.

Абітурієнти для вступу у заклади вищої освіти замість ЗНО складатимуть Національний мультипредметний тест, який проходитиме у формі комп'ютерного тестування.

"Тестування триватиме 120 хвилин і включатиме завдання з української мови, історії України та математики, що відповідають шкільній програмі з цих предметів" - пояснили в прес-службі.

Тестування буде проводитись з 1 по 15 липня, пункти проведення тестування буде створено на базі закладів освіти.