ru ua
Ср, 11 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Когда в школах Киевской области закончится учебный год: названа дата

Новина українською →
Киев, Среда 11 мая 2022 12:42
Когда в школах Киевской области закончится учебный год: названа дата Фото: огда в школах Киевской области закончится учебный год (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

В Киевской области учебный год в школах завершается в разные сроки. Обучение завершится с 27 мая по 17 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Киевской ОВА.

"Все 602 заведения общего среднего образования области завершат обучение в период с 27 мая по 17 июля", - говорится в сообщении.

По данным ОВА, выпускники 4, 9 и 11 классов освобождены от государственной итоговой аттестации.

Абитуриенты для поступления в высшие учреждения образования вместо ВНО будут сдавать Национальный мультипредметный тест, который будет проходить в форме компьютерного тестирования.

"Тестирование продлится 120 минут и будет включать задания по украинскому языку, истории Украины и математике, которые отвечают школьной программе по этим предметам", - пояснили в пресс-службе.

Тестирование будет проводиться с 1 по 15 июля, пункты проведения тестирования будут созданы на базе учебных заведений.

Как сообщалось, в результате ежедневных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждено на 10 мая 1657 учебных заведений. При этом 139 из них полностью разрушены.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
школа
NEWS
"Хорошая мина при плохой игре": ОП против альтернативы членства Украины в ЕС
"Хорошая мина при плохой игре": ОП против альтернативы членства Украины в ЕС
DAILY
Личная ошибка Путина и новейшие криворожане. Чем живет сейчас родина Зеленского
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Личная ошибка Путина и новейшие криворожане. Чем живет сейчас родина Зеленского