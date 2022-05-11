Коли у школах Київської області закінчиться навчальний рік: названо дату
В Київській області цьогоріч навчальний рік у школах завершується у різний термін. Навчання завершиться з 27 травня по 17 липня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Київської ОВА.
"Усі 602 заклади загальної середньої освіти області завершать навчання в період з 27 травня по 17 липня", - йдеться в повідомленні.
За даними ОВА, випускників 4, 9 та 11 класів звільнено від державної підсумкової атестації.
Абітурієнти для вступу у заклади вищої освіти замість ЗНО складатимуть Національний мультипредметний тест, який проходитиме у формі комп'ютерного тестування.
"Тестування триватиме 120 хвилин і включатиме завдання з української мови, історії України та математики, що відповідають шкільній програмі з цих предметів" - пояснили в прес-службі.
Тестування буде проводитись з 1 по 15 липня, пункти проведення тестування буде створено на базі закладів освіти.
Як повідомлялося, внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено на 10 травня 1657 закладів освіти. При цьому 139 з них зруйновано повністю.
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