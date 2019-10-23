У школах Києва посилять заходи безпеки

Ілюстративне фото (УНІАН)

Заступник голови КМДА заявив, що правила доступу на територію шкіл повинні бути єдиними для всіх

Заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Валентин Мондрієвський заявив, що місцева влада залучила до охорони шкіл "Муніципальну охорону". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

За його словами, у школах, де працює така система безпеки відсутні будь-які провокаційні ситуації чи надзвичайні події. Також Мондрієвський зазначив, що в Києві докладають максимум зусиль, щоб кращий досвід щодо безпеки дітей було використано у всіх навчальних закладах столиці.

"Безпека наших дітей - це найголовніше і для цього доступ на територію шкіл сторонніх осіб треба максимально обмежити, а доступ батьків зробити системним, чітким та максимально організованим. Саме тому звертаюся до батьків: щоб мінімізувати ризики, будь ласка, поважайте правила. Школа вашим дітям не ворог, і з вами у нас спільна мета - зробити перебування дітей у школах безпечним", - зазначив заступник голови КМДА.

Також він додав, що правила доступу на територію шкіл повинні бути єдиними для всіх.

"Пред'являти документ, що засвідчує особу, та фіксувати вхід і вихід сторонніх людей - це не примха, а вимога часу", - заявив Мондрієвський.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що КМДА виділила у вісім разів більше коштів на впровадження Нової української школи, ніж передбачають нормативи.За ці кошти у районах міста триває закупівля парт, дидактичних матеріалів, мультимедійної техніки, меблів та інших складових нового освітнього простору.