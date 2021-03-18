В школах Ивано-Франковска каникулы начнутся на месяц позже: названа причина

"Этот учебный год, как впрочем, и предыдущий, - нетипичный. Он стартовал сразу с каникул в сентябре. Также из-за тяжелой ситуации с пандемией и высокой заболеваемости дети большую часть времени сейчас учатся дистанционно", - написал он.

Городской глава отметил, что законом четко установлено количество рабочих дней для организации образовательного процесса и выполнения программы - 175.

Маркинцив добавил, что если сейчас школы решат сделать типичные мартовские каникулы, то учебный год придется продолжить.

"Поэтому сейчас наши городские образовательные заведения приняли решение перенести каникулы и сделали длиннее "пасхальные праздники". Дети будут отдыхать с 29 апреля по 4 мая", - написал он.

Напомним, сейчас Ивано-Франковская область находится в "красной зоне" карантина.