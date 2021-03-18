RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У школах Івано-Франківська канікули розпочнуться на місяць пізніше: названа причина

Автор: РБК-Україна

У школах Івано-Франківська у цьому році не буде канікул, які припадають на березень. Місцева влада прийняла рішення перенести шкільні канікули на період з 29 квітня до 4 травня.

Про це Facebook повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.

"Цей навчальний рік, як втім, і попередній, - нетиповий. Він стартував одразу з канікул у вересні. Також через важку ситуацію з пандемією і високою захворюваностю діти більшу частину часу зараз навчаються дистанційно", - написав він.

Міський голова зазначив, що законом чітко встановлено кількість робочих днів для організації навчального процесу та на виконання програми - 175.

Марцінків додав, що якщо зараз школи вирішать зробити типові березневі канікули, то навчальний рік доведеться продовжити.

"Тому зараз наші міські освітні заклади прийняли рішення перенести канікули і зробили довший "великодні свята". Діти відпочиватимуть з 29 квітня по 4 травня", - написав він.

Нагадаємо, зараз Івано-Франківська область перебуває в "червоній зоні" карантину.

Раніше в Міністерстві охорони здоров'я заявили, що локдаун в Україні можуть ввести, якщо 50-70% регіонів перейдуть в "червону зону".

Крім того, в Україні значно погіршилася ситуація з коронавірусом. За минулу добу виявили максимум нових випадків COVID-19 з початку року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Івано-Франківськканикулы
Читайте також
"Івано-Франківськгаз" виявив крадіжку газу відпочинковим комплексом в Долинському районі
COVID в Івано-Франківській області: пік навантаженості на лікарні залишається
Прогноз погоди