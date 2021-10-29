UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В школах Черкасс продлили каникулы

Автор: Валерия Полищук

В Черкассах продлили школьные каникулы до 7 ноября. Такое решение принял Департамент образования и гуманитарной политики Черкасского горсовета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Черкасского городского совета.

"Учитывая чрезвычайную ситуацию и общегосударственные противоэпидемические меры, просим уделить особое внимание вакцинации работников учебных заведений и максимально содействовать ее организации", - заявили в Департаменте образования.

В горсовете подчеркнули, что решение было принято на основе постановления Кабинета министров.

Читайте РБК-Украина в Google News
Черкассышкола