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У школах Черкас продовжили канікули

Автор: Валерія Поліщук

У Черкасах продовжили шкільні канікули до 7 листопада. Таке рішення ухвалив Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міськради.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Черкаської міської ради.

"Враховуючи надзвичайну ситуацію та загальнодержавні протиепідемічні заходи, просимо приділити особливу увагу вакцинації працівників навчальних закладів та максимально сприяти її організації", - заявили в Департаменті освіти.

У міськраді підкреслили, що рішення було прийнято на основі постанови Кабінету Міністрів.

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