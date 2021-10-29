В школах Черкасс продлили каникулы
Фото: В школах Черкасс продлили каникулы (Getty Images)
В Черкассах продлили школьные каникулы до 7 ноября. Такое решение принял Департамент образования и гуманитарной политики Черкасского горсовета.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Черкасского городского совета.
"Учитывая чрезвычайную ситуацию и общегосударственные противоэпидемические меры, просим уделить особое внимание вакцинации работников учебных заведений и максимально содействовать ее организации", - заявили в Департаменте образования.
В горсовете подчеркнули, что решение было принято на основе постановления Кабинета министров.