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В школах Черкасс продлили каникулы

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Пятница 29 октября 2021 21:07
В школах Черкасс продлили каникулы Фото: В школах Черкасс продлили каникулы (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Черкассах продлили школьные каникулы до 7 ноября. Такое решение принял Департамент образования и гуманитарной политики Черкасского горсовета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Черкасского городского совета.

"Учитывая чрезвычайную ситуацию и общегосударственные противоэпидемические меры, просим уделить особое внимание вакцинации работников учебных заведений и максимально содействовать ее организации", - заявили в Департаменте образования.

В горсовете подчеркнули, что решение было принято на основе постановления Кабинета министров.

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Черкассы школа
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