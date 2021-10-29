У школах Черкас продовжили канікули
Фото: у школах Черкас продовжили канікули (Getty Images)
У Черкасах продовжили шкільні канікули до 7 листопада. Таке рішення ухвалив Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міськради.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Черкаської міської ради.
"Враховуючи надзвичайну ситуацію та загальнодержавні протиепідемічні заходи, просимо приділити особливу увагу вакцинації працівників навчальних закладів та максимально сприяти її організації", - заявили в Департаменті освіти.
У міськраді підкреслили, що рішення було прийнято на основі постанови Кабінету Міністрів.