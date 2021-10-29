ru ua
Пт, 29 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

У школах Черкас продовжили канікули

Новость на русском →
П'ятниця 29 жовтня 2021 21:07
У школах Черкас продовжили канікули Фото: у школах Черкас продовжили канікули (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У Черкасах продовжили шкільні канікули до 7 листопада. Таке рішення ухвалив Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міськради.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Черкаської міської ради.

"Враховуючи надзвичайну ситуацію та загальнодержавні протиепідемічні заходи, просимо приділити особливу увагу вакцинації працівників навчальних закладів та максимально сприяти її організації", - заявили в Департаменті освіти.

У міськраді підкреслили, що рішення було прийнято на основі постанови Кабінету Міністрів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Черкаси школа
NEWS
Колишньому заступнику міністра оборони вручили підозру: що пред'являють
Колишньому заступнику міністра оборони вручили підозру: що пред'являють
DAILY
Борис Філатов: Владі вистачило мудрості, щоб далі не з'ясовувати стосунки з місцевими елітами
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Борис Філатов: Владі вистачило мудрості, щоб далі не з'ясовувати стосунки з місцевими елітами