Во всех школах Черкасс ищут взрывчатку: что произошло

"В полицию Черкасс поступило анонимное сообщение о том, что школы города заминированы. Сейчас правоохранители тщательно обследуют помещения учебных заведений и прилегающие к ним территории на предмет обнаружения взрывоопасных веществ или предметов", - говорится в сообщении.

Таким образом, сейчас следственно-оперативные группы, взрывотехники, кинологи, сотрудники патрульной полиции и батальона полиции особого назначения проверяют учебные заведения.

Как добавляют правоохранители, по результатам проверки событию будет предоставлена правовая квалификация. Все обстоятельства сейчас устанавливаются.