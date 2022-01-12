У всіх школах Черкас шукають вибухівку: що сталося

"До поліції Черкас надійшло анонімне повідомлення про те, що школи міста заміновані. Наразі правоохоронці ретельно обстежують приміщення навчальних закладів та прилеглі до них території на предмет виявлення вибухонебезпечних речовин чи предметів", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, наразі слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, кінологи, працівники патрульної поліції та батальйону поліції особливого призначення перевіряють навчальні заклади.

Як додають правоохоронці, за результатами перевірки події буде надана правова кваліфікація. Всі обставини наразі встановлюються.