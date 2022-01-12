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У всіх школах Черкас шукають вибухівку: що сталося

Автор: Марія Кучерявець

У Черкасах повідомили про мінування всіх шкіл міста. Правоохоронці зараз перевіряють цю інформацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

"До поліції Черкас надійшло анонімне повідомлення про те, що школи міста заміновані. Наразі правоохоронці ретельно обстежують приміщення навчальних закладів та прилеглі до них території на предмет виявлення вибухонебезпечних речовин чи предметів", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, наразі слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, кінологи, працівники патрульної поліції та батальйону поліції особливого призначення перевіряють навчальні заклади.

Як додають правоохоронці, за результатами перевірки події буде надана правова кваліфікація. Всі обставини наразі встановлюються.

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Черкасишкола