"Школа шкіперів" від "Сталевого фронту" випустила перших 50 випускників

"Ми вже підготували 50 шкіперів, і це лише початок. У перспективі ми говоримо про сотні випускників, які зможуть працювати як у цивільному флоті, так і в нашому оборонному", - зазначив Водовіз.

Він підкреслив, що випускники школи набувають знань, необхідних для виконання бойових завдань.

Курсанти школи проходять теоретичну та практичну підготовку, що включає навігацію, такелаж, радіозв’язок та управління суднами в різних умовах — від вузьких річок до штормової хвилі.

Завдяки цій ініціативі військові моряки отримують не лише практичні навички, а й можливість обмінюватися знаннями після виконання завдань.

"Ми хочемо, щоб вони поверталися з новими знаннями й ділилися ними з іншими", - додав Водовіз.

Навчання проходить із залученням українських та іноземних інструкторів, які працюють за адаптованими міжнародними програмами. У майбутньому школа планує значно розширити кількість випускників для посилення обороноздатності українського флоту.

"Школа шкіперів" - лише частина масштабної ініціативи "Сталевого фронту". Водовіз також нагадав про інші напрями допомоги ЗСУ. Зокрема, у 2022 році "Метінвест" закупив і виробив 155 тисяч бронежилетів, що покриває потреби кожного четвертого-п’ятого військового на фронті. Крім того, "Сталевий фронт" забезпечив українське військо понад 10 тисячами дронів, десятками тисяч аптечок, турнікетів, тепловізорів і засобів зв’язку.

Особлива увага приділяється будівництву "криївок" - сталевих укриттів, які служать захистом для бійців поблизу лінії фронту.

"Навіть ворог визнає якість наших криївок - вони кажуть: 'У них такого немає", - поділився Водовіз.

"Сталевий фронт" - це мілітарна ініціатива, започаткована Рінатом Ахметовим і його бізнесами з початком повномасштабного вторгнення РФ. Ініціатива охоплює різні аспекти допомоги: від забезпечення армії мобільними укриттями та бронею для техніки до виробництва протимінних тралів і створення командних пунктів. Загалом бізнеси Ріната Ахметова спрямували на допомогу військовим та цивільним українцям понад 300 млн доларів.