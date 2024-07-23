Як на школярів вплине зміна тривалості канікул: пояснення психолога

Уряд офіційно затвердив дати початку і кінця навчального року – діти вчитимуться у школах із 2 вересня 2024 року до 30 червня 2025 року. Міністерство освіти і науки України (МОН) рекомендує школам розробити графіки, за яких зберігатиметься баланс між навчанням та відпочинком.

На тлі постійних відключень електроенергії, ракетних ударів та постійних обстрілів прикордонних територій школярі забули про нормований навчальний графік. Зараз Кабінет міністрів України запровадив нововведення, стосовно тривалості навчального року. РБК-Україна розбиралося, як новий навчальний графік вплине на школярів.

Тривалість навчання і канікул

Учбовий процес у школах у 2024-2025 навчальному році офіційно триватиме до кінця червня наступного року.

У МОН наголошують, що це дасть більше свободи планування школам і вони самостійно зможуть визначати, коли і як навчатимуться школярі. Ключовими при цьому будуть питання безпеки й енергетична ситуація.

Педагогічні ради у кожному регіоні мають самостійно визначити конкретні дати навчального процесу у межах визначеного Кабміном періоду. Так само вони самостійно визначатимуть тривалість та кількість уроків, скільки днів на тиждень діти навчатимуться у школі.

Водночас школи під час складання графіків навчання мають потурбуватися і про те, щоб діти мали достатньо часу для відновлення сил – зберігати баланс між навчанням і відпочинком. При цьому є офіційна вимога, згідно з якою канікули не можуть тривати менше 30 днів протягом навчального року.

Важливо зберігати баланс між навчанням та відпочинком

Дитяча психологиня Любов Антошків у коментарі для РБК-Україна висловила побоювання, що збільшення тривалості навчального року може негативно вплинути на дітей. Однак, за її словами, усе залежить від того, як школи складуть графіки канікул.

"Важливо зберігати баланс між навчальним процесом та відпочинком. Якщо діти матимуть достатньо часу на вихідні та канікули, вони зможуть не лише вчитися, а й відпочивати, то ці нововведення ніяк на них не вплинуть", – говорить Любов Антошків.

Психологиня також зазначає, що зараз важко сказати конкретно про вплив на дітей – це можна буде зробити за рік, коли будуть помітні перші результати нововведень Кабміну. Зараз же можна лише рекомендувати школам складати такі графіки навчального процесу, за яких діти матимуть достатньо часу на відпочинок.