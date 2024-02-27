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Школа и работа. Как украинские беженцы интегрировались в Испании

Испания, Мадрид, Вторник 27 февраля 2024 16:31
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Школа и работа. Как украинские беженцы интегрировались в Испании Фото: Украинские беженцы в Испании (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Испания занимает пятое место в ЕС по числу украинских беженцев. Страна предоставляет временную защиту почти 200 тысячам людей из Украины.

Как украинцы интегрировались в Испании, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на schengenvisainfo.com.

По данным Министерства интеграции, социального обеспечения и миграции Испании, временной защитой в стране пользуется 199 тыс. человек из Украины. Из них 61% – это женщины, несовершеннолетних – 31%.

Более 60% украинских беженцев имеют высшее образование. Работу нашли 20 500 человек, 53% из которых женщины. В испанские школы пошли 29 500 украинских детей.

"С момента начала войны в Украине правительство Испании интенсивно работало над разрешением гуманитарного кризиса. Таким образом, первоначальный ответ был сосредоточен на документировании и уходе за более чем 8000 человек, которые прибывали в Испанию каждую неделю", – отметили в Министерстве интеграции, социального обеспечения и миграции Испании.

Как поясняют в ведомстве, быстрое создание четырех центров CREADE для помощи украинцам помогло справиться с регистрацией и экстренным размещением большого потока беженцев.

Эти центры расположены в Мадриде, Барселоне, Аликанте и Малаге. Там предлагают временную защиту, услуги по приему, помощь в получении номеров социального страхования, медицинских карт, консультации по трудоустройству и юридическим вопросам.

В настоящее время помощь получили более 175 000 человек, около 14 000 до сих пор находятся в испанской системе приема.

Напомним, мы писали, в какие страны ЕС продолжают массово ехать украинцы. В декабре в Испанию прибыли более 2 тысяч украинских беженцев.

Также мы рассказывали, в каких странах Европы работают больше всего украинцев. В Германии, несмотря на программы интеграции на работу, вышли только 25% беженцев.

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