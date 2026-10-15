Не шкодити - це вже успіх: Юрій Богданов оцінив наслідки політики Трампа для України

Головним досягненням у відносинах з адміністрацією Дональда Трампа для України може стати відсутність шкоди. Водночас американський президент стикатиметься з серйозним опором у Конгресі та всередині власної партії через суперечливі рішення й внутрішньополітичні виклики.

Очікування від адміністрації Трампа

Богданов зазначив, що українська сторона критикувала попередню адміністрацію Джо Байдена, проте тоді йшлося про масштабну фінансову допомогу в розмірі понад 60 млрд доларів на рік. Від нової ж команди на чолі з Дональдом Трампом ситуація виглядає інакше.

"У цієї адміністрації ми бачимо тільки шкоду і фактично сприяння російському терору. Якщо ми не будемо отримувати від Трампа ніякої шкоди - це вже буде успіх", - підкреслив експерт.

"Мінімізація шкоди через втрату влади - це те, що я від нього чекаю. Звісно, для Європи, України, Канади, Японії це черговий приклад того, що ми мємо консолідуватися між собою. Тому що на Америку розраховувати немає сенсу, а Україна і Європа мають вистояти", - зазначив він.

Обмежені важелі та опір у Конгресі

За словами Богданова, очікування від виборів у США у листопаді базуються на тому, що у Трампа буде значно менше інструментів для прямого тиску. Йому доведеться постійно домовлятися з Конгресом. Навіть у разі демократичної Палати представників чи значної частини республіканців, які орієнтуються на внутрішньопартійні зміни, будь-які одіозні рішення блокуватимуться.

Яскравим свідченням цього став вересневий партійний з'їзд у Далласі, який продемонстрував глибокий розкол між Трампом та Республіканською партією. Експерт нагадав, що президент не узгоджував із партією ключові кроки - зокрема "дружбу" з Росією чи спроби розпочати конфлікт навколо Ірану, на які він так і не отримав дозволу від Конгресу, намагаючись діяти в обхід законодавців.

Внутрішні пріоритети американців та ціни на пальне

Головним фокусом ядерного електората Трампа залишається внутрішня політика США. Навіть за умови досягнення гучних зовнішньополітичних цілей виборців передусім турбують економічні показники всередині країни.

"Умовно, навіть якби він виграв іранську війну, замирив Росію і Україну, окупував Кубу і Венесуелу по-справжньому, все одно вони б питали його про те, чому бензин по 6 доларів. В Америці ціни на пальне - це електоральний фактор, який впливає на рейтинг: чим вище ціна, тим нижче рейтинг правлячої партії", - резюмував Богданов.