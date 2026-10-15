Не вредить - это уже успех: Юрий Богданов оценил последствия политики Трампа для Украины

Главным достижением в отношениях с администрацией Дональда Трампа для Украины может стать отсутствие вреда. В то же время американский президент будет сталкиваться с серьезным сопротивлением в Конгрессе и внутри собственной партии из-за противоречивых решений и внутриполитических вызовов.

Ожидание от администрации Трампа

Богданов отметил, что украинская сторона критиковала предыдущую администрацию Джо Байдена, однако тогда речь шла о масштабной финансовой помощи в размере более 60 млрд долларов в год. От новой команды во главе с Дональдом Трампом ситуация выглядит иначе.

"В этой администрации мы видим только вред и фактически содействие российскому террору. Если мы не будем получать от Трампа никакого вреда - это уже будет успех", - подчеркнул эксперт.

"Минимизация вреда из-за потери власти - это то, что я от него жду. Конечно, для Европы, Украины, Канады, Японии это очередной пример того, что мы должны консолидироваться между собой. Потому что на Америку рассчитывать нет смысла, а Украина и Европа должны выстоять", - отметил он.

Ограниченные рычаги и сопротивление в Конгрессе

По словам Богданова, ожидания от выборов в США в ноябре базируются на том, что у Трампа будет гораздо меньше инструментов для прямого давления. Ему придется постоянно договариваться с Конгрессом. Даже в случае демократической Палаты представителей или значительной части республиканцев, ориентирующихся на внутрипартийные изменения, любые одиозные решения будут блокироваться.

Ярким свидетельством тому стал сентябрьский партийный съезд в Далласе, который продемонстрировал глубокий раскол между Трампом и Республиканской партией. Эксперт напомнил, что президент не согласовывал с партией ключевые шаги - в частности, "дружбу" с Россией или попытки вступить в конфликт вокруг Ирана, на которые он так и не получил разрешения от Конгресса, пытаясь действовать в обход законодателей.

Внутренние приоритеты американцев и цены на топливо

Главным фокусом ядерного электората Трампа остается внутренняя политика США. Даже при достижении громких внешнеполитических целей избирателей прежде всего беспокоят экономические показатели внутри страны.

"Условно, даже если бы он выиграл иранскую войну, замирил Россию и Украину, оккупировал Кубу и Венесуэлу по-настоящему, все равно они бы спрашивали его о том, почему бензин по 6 долларов. В Америке цены на топливо - это электоральный фактор, влияющий на рейтинг: чем выше цена, тем ниже рейтинг правящей партии", - резюмировал Богданов.