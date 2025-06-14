Шкіряний піджак і штани: Маша Єфросиніна показала стильний образ для холодного літа

Телеведуча Маша Єфросиніна порадувала шанувальників новим стильним виходом. У своєму блозі зірка показала ефектний образ у шкіряному піджаку і штанах, який ідеально підходить для прохолодного літнього дня. Образ вийшов елегантним і універсальним - як для ділових зустрічей, так і для вечірньої прогулянки.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram ведучої.
Для повсякденного образу телеведуча обрала білу базову футболку і чорні широкі штани з високою посадкою. Майку вона заправила в штани, а також підкреслила лінію талії ременем від відомого бренду.
Такий лук вона доповнила чорними слінгбеками. Зазначимо, що слінгбеки - це жіноче взуття з відкритою п'ятою і ремінцем навколо неї. Єфросиніна вибрала класичну модель з підбором-рюмочкою і з вузьким носком.
Єфросиніна задає тренди (instagram.com/mashaefrosinina)
Стриманий образ вона також завершила шкіряним піджаком. Він має структурований, дещо оверсайз крій із класичними лацканами, що свідчить про сучасну естетику.
Маша Єфросиніна показала стильний образ (instagram.com/mashaefrosinina)
Завершити його Маша Єфросиніна вирішила чорною місткою сумкою з широким ременем, яку ведуча одягла через плече, а також сонцезахисними окулярами.
Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)
Шкіряні піджаки були на піку популярності в 90-х - у героїв культової "Матриці", актрис Кейт Мосс, Джулії Робертс та інших. Зараз дизайнери активно переосмислюють ту епоху, повертаючи в моду об'ємні та структурні фасони зі шкіри.
Шкіра додає образу жорсткості та характеру, навіть якщо це класичний піджак. Він може бути:
Шкіряний піджак - практична альтернатива куртці, вітровці або тренчу: захищає від вітру і прохолоди, але не перегріває.
Жакет - це класичний елемент, який додає до образу структуру, надаючи йому елегантності. Навіть найпростіше вбрання відразу стає більш витонченим, якщо додати піджак.
Піджак легко поєднувати з різними стилями - від ділового до повсякденного. Він підходить як для офісу, так і для вихідного дня. Завдяки цьому піджак завжди має актуальний і стильний вигляд.
Піджак допомагає візуально скорегувати фігуру, особливо якщо він добре сидить. Він може підкреслити талію, додати пропорцій або зробити силует стрункішим і підтягнутим.
Піджак асоціюється з упевненістю і статусом, що робить його ключовим елементом у створенні модного і сучасного образу.
Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)
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