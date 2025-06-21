Шкіра влітку почала "жирніти"? Ось як легко цього уникнути

У спекотну пору року багато хто помічає, що шкіра стає жирнішою, а блиск з’являється вже за кілька годин після очищення. Як виявилось, це не випадковість і є певні способи, які допоможуть уникнути цього.

РБК-Україна також повідомляє, як правильно доглядати за шкірою влітку.

Чому шкіра починає жирніти

Косметолог та дерматолог Дарія Тіщенко розповіла, що під дією високих температур та сонця шкіра більше втрачає вологи. Тому для того, щоб захиститися, вона починає виробляти більше шкірного сала.

Саме так шкіра намагається утримувати вологу і зберегти свою гідроліпідну мантію.

Крім того, спека, піт та сонцезахисні засоби також можуть спричинити легке забивання пор, що своєю чергою може призвести до висипань.

При такому стані обов'язково потрібно:

очищувати шкіру вранці та ввечері

використовувати легкий зволожувальний

професійні засоби з SPF

Як ще доглядати за шкірою влітку

Пілінг з обережністю

Влітку не рекомендовані агресивні кислоти (AHA/BHA у високих концентраціях), бо шкіра стає чутливою до сонця.

Краще раз на тиждень робити м’який ензимний пілінг.

Тонізація і охолодження

Варто використовувати тонік або міст з огірком, м’ятою або ромашкою. Вони будуть освіжати заспокоювати шкіру.

Можна зберігати флакон з містом у холодильнику - приємний ефект у спеку.

Додаткові поради

Пийте багато води, адже це найкращий спосіб зволожити шкіру зсередини.

Крім того, мінімізуйте декоративну косметику: шкіра повинна "дихати". Регулярно замінюйте наволочку і не торкайся обличчя брудними руками.

Не забувайте також наносити креми з SPF на зону декольте та шиї. Шкіра там теж піддається дії сонця і швидко старіє.