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Кожа летом начала "жирнеть"? Вот как легко этого избежать

Суббота 21 июня 2025 12:15
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Кожа летом начала "жирнеть"? Вот как легко этого избежать Косметолог рассказала, почему кожа летом жирнеет чаще (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

В жаркое время года многие замечают, что кожа становится жирнее, а блеск появляется уже через несколько часов после очищения. Как оказалось, это не случайность и есть определенные способы, которые помогут избежать этого.

РБК-Украина также сообщает, как правильно ухаживать за кожей летом.

Почему кожа начинает жирнеть

Косметолог и дерматолог Дарья Тищенко рассказала, что под действием высоких температур и солнца кожа больше теряет влаги. Поэтому для того, чтобы защититься, она начинает вырабатывать больше кожного сала.

Именно так кожа пытается удерживать влагу и сохранить свою гидролипидную мантию.

Кроме того, жара, пот и солнцезащитные средства также могут вызвать легкое забивание пор, что в свою очередь может привести к высыпаниям.

При таком состоянии обязательно нужно:

  • очищать кожу утром и вечером
  • использовать легкий увлажняющий крем
  • профессиональные средства с SPF

Как еще ухаживать за кожей летом

Пилинг с осторожностью

Летом не рекомендованы агрессивные кислоты (AHA/BHA в высоких концентрациях), так как кожа становится чувствительной к солнцу.

Лучше раз в неделю делать мягкий энзимный пилинг.

Тонизирование и охлаждение

Стоит использовать тоник или мист с огурцом, мятой или ромашкой. Они будут освежать успокаивать кожу.

Можно хранить флакон с мистом в холодильнике - приятный эффект в жару.

Дополнительные советы

Пейте много воды, ведь это лучший способ увлажнить кожу изнутри.

Кроме того, минимизируйте декоративную косметику: кожа должна "дышать". Регулярно заменяйте наволочку и не касайся лица грязными руками.

Не забывайте также наносить кремы с SPF на зону декольте и шеи. Кожа там тоже подвергается воздействию солнца и быстро стареет.

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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница косметолога и дерматолога Дарьи Тищенко, сайты Mayo Clinic и WebMD.

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