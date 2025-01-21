Шкіра і кістки: ТОП-6 оригінальних матеріалів в оздобленні авто

Після того як конструктори і технологи навчились робити оздоблення салонів ергономічними і травмобезпечним, вони взялися за варіації з підбором матеріалів. Які стали ще більш ефективним інструментом впливу на споживача: тут вам і ергономіка, і показник статусу, і приємні тактильні відчуття, і відпочинок для очей.

Разом з розвитком автомобіля змінювалися і матеріали, які домінували в обробці інтер’єрів – і що цікаво, зовсім не обов’язково ці вдосконалення пов’язані з розвитком технологій.

Тут ми згадаємо тільки, як на нас, найбільш цікаві матеріали – можливо, вам щось сподобається і ви захочете оздобити відповідним чином своє авто:

Корінь горіха, кап тополі (наприклад, особливі комплектації BMW 5-Series E39, Mercedes S- Series), кап карельської берези – насправді саме ця екзотика, а не абстрактна "деревина", прикрашає інтер’єри преміальних машин;

Алюміній. Крилатий метал в оздобленні натякає на спортивний характер авто. Насправді алюміній та сплави на його основі використані не в чистому вигляді, а, так як і вищезгадана деревина, захищені шаром стійкого лаку – інакше метал буде окислюватись і вимазувати все навколо чорним окислом;

Карбон. Вуглепластикові вставки і цілі деталі в салоні теж натякають на належність машини до класу спортивних. Крім того, композит, з якого роблять формульні боліди і комічні кораблі, доволі дорогий, тож він доступний тільки для заможних автомобілістів;

Хутро тварин. Шкіра страуса та електричного ската на торпедо і кріслах – то дрібниці на фоні хутра білки, яким оздоблюють салони деяких "Роллс-Ройсів". Килимки з овечої вовни теж можна зустріти саме в Rolls-Royce;

Екошкіра. Не всі виробники настільки відважні, щоб ігнорувати натиск захисників тварин. Тому маркетологам більш простих компаній довелося вигадувати, під яким соусом подати споживачеві дермантин замість натуральної коров’ячої чи телячої шкіри. І спільними зусиллями для шкірозамінника вигадали красиво слово екошкіра. В кого сидіння саме з такого – пишайтесь, над цим словом працювала ціла когорта професіоналів;

Екологічні суміші. Деякі автовиробники, щоб піднести своє реноме в очах екологічних активістів, почали використовувати в салоні деталі, отримані з переробленого побутового сміття чи чогось подібного. Наприклад, у Volvo в діло йдуть пластик від старих віконних рам, льон і волокно з насіння льону. Навіть шерстяна оббивка тепер часто не зовсім шерстяна, адже містить до 70% переробленого поліестеру.

Коротко

Не поспішайте відвертатись від моделі авто, яка вам дуже подобається, але в якій не подобається оздоблення інтер’єру. Підкажемо вам, що в Україні є чудові тюнінг-ательє, які можуть замінити в салоні як окремі елементи, так і повністю всю оббивку. Звісно, ціна у професіоналів часто кусається, але щоб компенсувати додаткові витрати ви можете свідомо обрати в салоні чи на ринку машину з найдешевшим штатним інтер’єром.