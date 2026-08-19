Шкільний ярмарок в Епіцентрі: до -50% на все для навчання - від канцтоварів до техніки

Як змінився шкільний кошик

Сучасний шкільний кошик дедалі менше нагадує перелік із кількох десятків канцтоварів. Він перетворюється на комплексний набір для навчання, творчості та відпочинку.

Батьки прагнуть організувати навчальний простір для дитини, турбуючись про комфорт та безпеку. Тому крім традиційних олівців, ручок та пеналів до списку покупок тепер входять ноутбуки й планшети для онлайн-занять, спеціалізовані світильники для збереження зору, зручні стільці та столи, а також спортивна форма.

Епіцентр став тим місцем, де можна придбати все – від олівця до комп'ютера – в одному просторі. З 1 по 31 серпня 2026 року мережа проводить акцію "Шкільний ярмарок" під слоганом "Навчайся, мрій, досягай!" і пропонує економію до 50%.

Епіцентр проводить Шкільний ярмарок до 1 вересня (фото: пресслужба мережі)

Канцтовари: масштабний асортимент та емоційні тренди

Канцтовари залишаються "серцем" шкільного сезону. Сьогодні асортимент цього напряму в Епіцентрі налічує близько 37 тис. товарів та представлений майже 600 брендами. При цьому частка українських виробників сягає 45%.

А масштаб попиту вражаюче ілюструють цифри за минулий рік: якщо скласти в одну стопку всі зошити, продані в торговельних центрах мережі під час "Шкільного ярмарку", їхня висота дорівнюватиме висоті 20 Говерл.

Людмила Занаревська, керівниця департаменту канцтоварів Епіцентру, підкреслює, що лише 25% асортименту є сталими товарами. Все інше – це динамічні позиції, які щороку оновлюються через зміну дизайнів, обкладинок, популярності окремих товарів і появу нових продуктів.

За її словами, основні тренди останніх років – це емоція та колекція.

"Люди залюбки беруть ручку з вушками чи клей із ковпачком у вигляді капібари. Зараз всім нам не завадить позитивних емоцій, а емоційні канцтовари – це саме той продукт, який може порадувати за досить невеликі кошти", – розповідає Людмила Занаревська.

Другий стійкий тренд – колекції. Дитина може підібрати основні товари в одному стилі – з улюбленим героєм, тематикою або логотипом спортивної команди.

Колекції канцтоварів популярні серед школярів (фото: пресслужба мережі)

Епіцентр щороку самостійно розробляє близько семи ексклюзивних колекцій для власної торгової марки Nota Bene, враховуючи вподобання як молодших школярів, так і підлітків. Більшість цих товарів виготовляється в Україні.

За спостереженнями Людмили Занаревської, приблизно у 80% випадків остаточне слово під час вибору канцтоварів належить дитині. Водночас завдання Епіцентру – зробити так, щоби при цьому інтереси батьків були враховані: товари обов'язково були б якісні і відповідали усім необхідним нормам.

Що обирають сучасні школярі

Попри технологічні зміни, основа шкільного набору залишається знайомою. За оцінкою представниці Епіцентру, до кошика школяра входить близько 30 основних товарів, необхідних на початок навчального року.

Однак навіть традиційні категорії змінюються. Наприклад, звичайний пластилін все більше поступається повітряному, а паперові щоденники втрачають популярність через перехід шкіл на електронні.

Ще одна зміна – розвиток товарів, які поєднують навчальну функцію з додатковою користю. Хітом минулого сезону стали тематичні зошити.

Кожен із зошитів присвячений конкретному шкільному предмету, а на додаткових сторінках міститься корисна інформація – наприклад, формули з геометрії чи таблиця хімічних елементів.

Їх Епіцентр виготовляє під власною торговою маркою Nota Bene. Цього року і багато інших виробників представили широку лінійку подібних зошитів на своїх полицях. Людмила Занаревська прогнозує, що високий попит на тематичні зошити збережеться і надалі.

Канцтовари стають більш якісними (фото: пресслужба мережі)

Представниця Епіцентру також відзначає поліпшення якості та дизайну канцтоварів.

"Якість товарів стала краще, а дизайни більш різноманітніші. Тому що кожен виробник намагається постійно покращити свій продукт, проводиться безліч тестів та випробувань", – додає вона.

Так-от, великий рюкзак-ранець відійшов в минуле, його місце зайняли більш полегшені рюкзаки, які при цьому зберегли ортопедичну спинку, що значно зменшило вагу та навантаження на спину і хребет дитини при носінні такого рюкзака.

Проте змінюється і підхід до купівлі рюкзаків. Це одна з найдорожчих позицій шкільного кошика, тому, за словами експертки, в останні роки батьки дедалі частіше купують рюкзак окремо від основної партії канцтоварів, розподіляючи витрати на кілька місяців.

"Сума, яка витрачається на збір дитини до школи стала більш значною для сімейного бюджету за останні роки, тому батьки стали часто ділити покупки на 2-3 місяці. Як варіант – купити рюкзак можна вже після 1 вересня, коли у нас щороку стартує шалений розпродаж до -60% після сезону", – зауважує керівниця напрямку канцтоварів Епіцентру.

"Пиши.Малюй" – окремий простір товарів для школи, офісу і хобі

Епіцентр також розвиває спеціалізований концепт "Пиши.Малюй", який охоплює не лише шкільні канцтовари і не має сезонних "меж".

Простір "Пиши. Малюй" в Епіцентрі пропонує товари для творчості (фото: пресслужба мережі)

Тут представлені товари для офісу, активно розширюється напрям "Творчість та Хобі". За словами Людмили Занаревської, ця категорія вже налічує близько 12 тис. артикулів, зокрема, товари для в'язання – хобі, яке стає дедалі більш популярним.

Також у просторі можна придбати професійні фарби, приладдя для малювання й багато іншого.

Пропозиції Шкільного ярмарку на гаджети і не лише

Оскільки підготовка до навчального року вийшла далеко за межі канцелярських товарів, окремі напрями Епіцентру мають власні пропозиції до 1 вересня для школярів та їхніх батьків:

У межах Шкільного ярмарку Центр Техніки проводить "Гаджет-сейл" зі знижками до 30% на ноутбуки, планшети тощо;

Центр Меблів пропонує економію до 40% на дитячі та офісні меблі;

Світильники та освітлення для робочого місця можна придбати з вигодою у просторі Електротехніка;

Окремо доступні пропозиції на одяг і взуття від ЕПІК;

Вигідні пропозиції на спортивні товари для активного способу життя – в Інтерспорті.

На Шкільному ярмарку діють акції не лише на канцтовари (фото: пресслужба мережі)

Практичною підтримкою для батьків може стати і державна програма "Пакунок школяра" для першокласників, яка доступна в Епіцентрі. Нагадаємо, одноразову допомогу у розмірі 5 тис. гривень можна витрачати на шкільне приладдя, дитячий одяг та взуття у торгових точках, що беруть участь у програмі.

Безпека – ще одна частина шкільного кошика

Українська реальність додає до традиційного шкільного набору ще одну категорію – товари для безпеки.

"На жаль, сьогодні ми вимушені насамперед турбуватися про безпеку наших школярів, тому обов'язковим атрибутом стає тривожна валізка", – зазначає Людмила Занаревська.

В Епіцентрі можна придбати складові тривожної валізки (фото: пресслужба мережі)

В асортименті Епіцентру є маленькі рюкзачки, світловідбивні наліпки, бейджики для контактної інформації, а також можна підібрати зручну пляшку для води і ланчбокс для перекусу.

Варто додати, що соціальною складовою шкільного сезону мережі стала ініціатива "Укриття під крилом Ангеляток", яка триває з 1 серпня до 30 вересня.

Благодійна ініціатива "Укриття під крилом Ангеляток" в Епіцентрі (фото: пресслужба мережі)

Покупці можуть долучитися до облаштування шкільних укриттів, купуючи товари в Епіцентрі зі спеціальним знаком "Ангелятко добрих справ".