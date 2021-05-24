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Шкарлет считает нужным поднять соцгарантии для учителей: деньги в бюджет уже заложили

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Киев, Понедельник 24 мая 2021 11:37
Шкарлет считает нужным поднять соцгарантии для учителей: деньги в бюджет уже заложили Фото: министр образования Сергей Шкарлет (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Игорь Литвиненко, Сергей Щербина, Владислав Красинский

Министр образования Сергей Шкарлет считает необходимым повышать социальные гарантии учителям. Для этого уже заложены средства в государственный бюджет.

Об этом Шкарлет заявил в интервью РБК-Украина.

По его словам, повышение соцгарантий является основным критериям для повышения престижа учителя. Сейчас в маленьких городах и селах очень большой объем вакансий, особенно по высоко дефицитным профессиям, таким как преподаватель химии, физики, иностранных языков.

"По поводу подбора и обучения кадров. Для того чтобы туда шли лучшие, мы должны понимать, что по выходу у человека будет гарантированное трудоустройство, даже если это маленькое село или город, что в этой ситуации жилищная проблема решена, социальная проблема. Должна быть некая страховка, гарантии, сопровождение этого учителя в нашей украинской реальности. Это зарплата должна быть, жилье", - заявил Шкарлет.

Министр отметил, что сегодня на эти потребности выделяются "миллиардные средства".

"Рост бюджета образования на этот год - 42%, это уже заложено. Понятно, что у нас нет волшебной палочки. Мы не можем взмахнуть волшебной палочкой и сделать так, чтобы за одну секунду система соцгарантий педагога и учителя поднялась в разы", - сообщил Шкарлет.

Ранее РБК-Украина писало, что с 1 декабря зарплаты педагогов вырастут на почти 9%.

Также сообщалось, что на зарплаты педагогов в 2021 году предусмотрели почти 100 млрд гривен.

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