Глава Министерства образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что с 1 декабря зарплаты педагогов вырастут на почти 9%. До этого зарплаты педагогам повысили с 1 января.

"Говоря об усилиях МОН для обеспечения гарантий на достойные условия труда педагогов, Сергей Шкарлет напомнил, что с 1 января 2021 года должностные оклады педагогов увеличен на 20%. С 1 декабря текущего года запланировано очередное повышение - еще почти на 9%", - говорится в сообщении. Указано, что с 1 января и на период до отмены карантина введены доплаты в размере 20% от должностного оклада для медицинских работников учреждений образования.