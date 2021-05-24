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Шкарлет рассказал, как детям из Крыма и ОРДЛО поступить в украинские вузы

Автор: Сергей Щербина, Владислав Красинский

Абитуриенты с оккупированных территорий для поступления в вузы Украины могут воспользоваться широкой сетью образовательных центров. А подготовиться к поступлению можно на платформе Всеукраинской школы онлайн.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал министр образования и науки Сергей Шкарлет.

По его словам, МОН активно работает с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий над привлечением детей с оккупированных терриорий Крыма и Донбасса в украинские вузы.

"Что мы сделали? Прежде всего - свободное поступление тех, кто уже окончил школу, в украинские вузы путем широкой сети образовательных центров "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина". Мы расширили перечень университетов, которые готовы их принимать", - отметил Шкарлет.

Министр также подчеркнул, что на к платформе Всеукраинской школы онлайн подключены больше 110 стран мира. И детям с оккупированных территорий ничто не мешает тоже пользоваться этой платформой.

"Они могут читать украинские учебники и смотреть украинские уроки, которые дают возможность полностью погрузиться в образовательную и культурную среду именно нас как государства. А потом поступать благодаря этим знаниям в наши институты и университеты", - добавил Шкарлет.

Напомним, ранее сообщалось, Украина запускает курсы для абитуриентов из Крыма и ОРДЛО. Детям с оккупированных территорий обещают жилье и стипендии.

Также РБК-Украина писало о новых правилах поступления в вузы для этих детей.

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Новости Украины ДонбассКрымвузыабитуриенты