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Шкарлет розповів, як дітям з Криму та ОРДЛО вступити до українських вишів

Автор: Сергій Щербина, Владислав Красінський

Абітурієнти з окупованих територій для вступу до вишів України можуть скористатися широкою мережею освітніх центрів. А підготуватися до вступу можна на платформі Всеукраїнської школи онлайн.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

За його словами, МОН активно працює з Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій над залученням дітей з окупованих терріорій Криму і Донбасу до українських вузів.

"Що ми зробили? Насамперед - вільний вступ тих, хто вже закінчив школу, до українських вишів шляхом широкої мережі освітніх центрів "Донбас-Україна" та "Крим-Україна". Ми розширили перелік університетів, які готові їх приймати", - зазначив Шкарлет.

Міністр також підкреслив, що на до платформи Всеукраїнської школи онлайн підключено понад 110 країн світу. І дітям з окупованих територій ніщо не заважає теж користуватися цією платформою.

"Вони можуть читати українські підручники і дивитися українські уроки, які дають можливість повністю зануритися в освітнє і культурне середовище саме нас як держави. А потім вступати завдяки цим знанням до наших інститутів та університетів", - додав Шкарлет.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, Україна запускає курси для абітурієнтів з Криму та ОРДЛО. Дітям з окупованих територій обіцяють житло та стипендії.

Також РБК-Україна писало про нові правила вступу до вишів для цих дітей.

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