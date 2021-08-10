Шкарлет: 1 сентября все школы заработают в обычном формате

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет сделал заявление о начале нового учебного года в Украине. Все школы 1 сентября заработают в обычном формате.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на заявление министра в эфире " Снiданка з 1+1 ".

Школьники начнут обучение в полноформатном режиме, то есть без смешанного или дистанционного вариантов проведения уроков.

"COVID-19 уже не такой, каким был в начале. Развиваются новые штаммы, которые более активны, более агрессивны. Но в начале учебного года мы рассматриваем ситуацию, когда еще тепло, когда еще нет сопутствующих сезонных заболеваний, в школу мы пойдем в полноформатном режиме",- сказал министр.