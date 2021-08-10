Шкарлет: 1 вересня усі школи запрацюють у звичному форматі

Міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет зробив заяву щодо початку нового навчального року в Україні. Всі школи 1 вересня запрацюють у звичному форматі.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на заяву міністра в ефірі " Сніданку з 1+1 ".

Школярі розпочнуть навчання в повноформатному режимі, тобто без змішаного чи дистанційного варіантів проведення уроків.

"COVID-19 вже не такий, яким був на початку. Розвиваються нові штами, які більш активні, більш агресивні. Але на початку навчального року ми розглядаємо ситуацію, коли ще тепло, коли ще немає супутніх сезонних захворювань, що в школу ми підемо в повноформатному режимі", - сказав міністр.