Шість українських університетів відкриють стартап-школи для студентів: деталі

У шести українських університетах з’являться стартап-школи, у яких студенти зможуть отримати підтримку та залучати інвестиції на реалізацію своїх проєктів.

РБК-Україна із посиланням на Telegram-канал міністра цифрової трансформації Михайла Федорова розповідає, у яких вишах студенти зможуть розвивати свої стартапи.

Міністерство освіти і науки України обрало шість університетів, на базі яких буде запущена мережа "Стартап-школа – інкубатор – акселератор" для підтримки студентських стартапів. Відповідно до плану, студентам надаватимуть різнопланову підтримку під час створення проєктів.

"У стартап-школах студенти отримуватимуть підтримку, менторство та можливість залучити інвестиції для масштабування. Щоб в Україні зʼявилися свої Facebook або Microsoft, потрібно допомагати маленьким студентським стартапам у реалізації ще на етапі ідеї", – зазначає Федоров.

Стартап-школи будуть відкриті в таких університетах:

Національний авіаційний університет

Вінницький національний технічний університет

Київський академічний університет

Сумський державний університет

Дніпровська політехніка

Одеська політехніка

Він також зазначає, що ці університети володіють необхідною інфраструктурою, потенціалом для інновацій та досвідом співпраці з бізнесом. Студенти, які мають ідеї для стартапів, зможуть розвивати їх до рівня глобальних бізнесів та залучати інвестиції. Проєкт спрямований на підтримку інноваційних стартапів, які можуть стати базою для відновлення України.