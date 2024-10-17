UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Шість чемпіонок та чотири легіонерки: жіноча збірна України назвала склад на плей-офф

Фото: Матч Косово – Україна а Лізі націй (facebook.com/uafwomen)
Автор: Андрій Костенко

Головний тренер жіночої національної команди Володимир Пятенко оголосив імена футболісток, які готуватимуться до матчів першого раунду плей-офф відбору Євро-2025.

У стартовому раунді плей-офф "синьо-жовті" зустрінуться з командою Туреччини. Перший поєдинок пройде 25 жовтня у Стамбулі, другий (домашній для України) – 29 жовтня в Кишиневі.

Тренер нашої команди розраховує у цих поєдинках на 22 гравчинь. Найбільше представництво має чемпіон України – полтавська "Ворскла". Також у списку чотири легіонерки: дві з них виступають у чемпіонаті Туреччини, є також представниці клубів Франції та Шотландії.

Склад збірної України

Воротарі: Самсон, Бондарчук

Захисниці: Корсун, Котик, Подольська, Басанська, Ольхова, Шматко

Півзахисниці: Гірин, Андрухів, Семків, Калініна, Молодюк, Хімич, Шевчук, Апанащенко, Панцулая, Петрик, Козлова

Нападниці: Кравчук, Овдійчук, Глущенко

Плей-офф Євро-2025: що відомо

У плей-офф кваліфікації до Євро-2025 українки пробилися через Лігу націй. Там наша збірна фінішувала другою у квартеті з Уельсом, Хорватією і Косовом.

При жеребкуванні першого раунду плей-офф українська команда була сіяною, тому й отримала невелику перевагу – домашній матч-відповідь. Утім, перемога над турецькими футболістками ще не відкриє для команди Володимира Пятенка двері у фінал.

У регламенті передбачили два раунди плей-офф. Тож у разі успіху з туркенями "синьо-жовтим" доведеться ще позмагатися з командою-переможцем іншого протистояння – Греції та Бельгії. Фінальні ігри раунду плей-офф пройдуть з 27 листопада до 3 грудня. А жеребкування фінальної частини чемпіонату Європи, який в липні 2025 року прийматиме Швейцарія, відбудеться 16 грудня.

Раніше стало відомо, хто з футболістів заробляє найбільше.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Футбол