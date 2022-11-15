Широкі або вузькі шини: що вибрати?

Перед тим, як відповісти на головне питання статті, давайте одразу визначимо: обирати варто шини того розміру, який вказано в сервісній книжці до автомобіля. При цьому самі виробники дають власнику авто вибір і часто пропонують допустимі розміри гуми, наприклад, від R16 до R19. Ось у цих межах у власника авто і з'являється вибір: чи то купити гуму на 16 дюймів, чи то на 19 дюймів. Ось у цьому контексті і будемо вибирати.
Від ширини покришки залежить багато факторів:
Широкі покришки мають більш презентабельний і солідний вигляд, вони добре тримають дорогу, але водночас доволі галасливі, і часто стають причиною підвищення витрати палива.
Вузькі шини хоч і виглядають менш ефектно, але при цьому більше підходять для зимового періоду: роблять авто більш маневреним і стійким до їзди на мокрому або засніженому дорожньому покритті, а також по льоду. Розглянемо кожен вид покришок більш детально.
Одразу варто зазначити, що широку гуму краще вибирати для літнього періоду, тому що найкраще вона проявляє себе на сухому асфальтованому дорожньому покритті. Широку гуму обирають шанувальники агресивної і швидкої їзди, оскільки вона практично не пробуксовує при різкому старті. Ще до переваг можна додати:
Якщо ви хочете купити гуму на зимовий період, однозначно варто придивитися до вузьких покришок. Через їхню ширину машина чинить високий поверхневий тиск на дорогу, що дає змогу виїхати і з колії, і по льоду, і навіть по пухкому снігу. Саме тому вузьку гуму часто вибирають автомобілісти, які більше часу проводять на дорогах за містом, де покриття не завжди асфальтоване.
Переваги вузької гуми:
Багато автомобілістів дають таку відповідь на це запитання: взимку купуйте вузьку гуму, а влітку - широку. Але, ми хочемо її доповнити. Все залежить від вашого стилю водіння! Якщо ви впевнено почуваєтеся за кермом, живете переважно в місті і любите активну їзду - вам підійдуть широкі шини і для літа, і для зими.
Якщо ж ви тільки вчитися водити авто або загалом не любите швидку їзду, при цьому хочете почуватися впевнено за будь-якої погоди - сміливо обирайте вузькопрофільні шини. Для вас приємний бонус: вони і коштують дешевше, і не впливають на витрату палива.