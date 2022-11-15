Широкие или узкие шины: что выбрать?

Перед тем, как ответить на главный вопрос статьи, давайте сразу определим: выбирать стоит шины того размера, который указан в сервисной книжке к автомобилю. При этом сами производители дают владельцу авто выбор и зачастую предлагают допустимые размеры резины, например, от R16 до R19. Вот в этих пределах у владельца авто и появляется выбор: то ли купить резину на 16 дюймов, то ли на 19 дюймов. Вот в этом контексте и будем выбирать.
От ширины покрышки зависит много факторов:
Широкие покрышки имеют более презентабельный и солидный вид, они хорошо держат дорогу, но при этом достаточно шумные, и часто становятся причиной повышения расхода топлива.
Узкие шины хоть и выглядят менее эффектно, но при этом больше подходят для зимнего периода: делают авто более маневренным и устойчивым к езде на мокром или заснеженном дорожном покрытии, а также по льду. Рассмотрим каждый вид покрышек более подробно.
Сразу стоит обозначить, что широкую резину лучше выбирать для летнего периода, т.к. лучше всего она проявляет себя на сухом асфальтированном дорожном покрытии. Широкую резину выбирают поклонники агрессивной и быстрой езды, поскольку она практически не пробуксовывает при резком старте. Еще к преимуществам можно добавить:
Если вы хотите купить резину на зимний период, однозначно стоит присмотреться к узким покрышкам. Из-за их ширины машина оказывает высокое поверхностное давление на дорогу, что позволяет выехать и из колеи, и по льду, и даже по рыхлому снегу. Именно поэтому узкую резину часто выбирают автомобилисты, которые больше времени проводят на дорогах за городом, где покрытие не всегда асфальтированное.
Преимущества узкой резины:
Недостатки узкой резины:
Многие автомобилисты дают такой ответ на этот вопрос: зимой покупайте узкую резину, а летом – широкую. Но, мы хотим его дополнить. Все зависит от вашего стиля вождения! Если вы уверенно чувствуете себя за рулем, живете преимущественно в городе и любите активную езду – вам подойдут широкие шины и для лета, и для зимы.
Если же вы только учитесь водить авто или в целом не любите быструю езду, при этом хотите чувствовать себя уверенно в любую погоду – смело выбирайте узнике шины. Для вас приятный бонус: они и стоят дешевле, и не влияют на расход топлива.