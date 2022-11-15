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Широкие или узкие шины: что выбрать?

 

Перед тем, как ответить на главный вопрос статьи, давайте сразу определим: выбирать стоит шины того размера, который указан в сервисной книжке к автомобилю. При этом сами производители дают владельцу авто выбор и зачастую предлагают допустимые размеры резины, например, от R16 до R19. Вот в этих пределах у владельца авто и появляется выбор: то ли купить резину на 16 дюймов, то ли на 19 дюймов. Вот в этом контексте и будем выбирать.

Широкие и узкие шины: отличия

От ширины покрышки зависит много факторов:

  • безопасность;
  • уровень комфорта;
  • управляемость;
  • шум во время езды;
  • внешний вид.

Широкие покрышки имеют более презентабельный и солидный вид, они хорошо держат дорогу, но при этом достаточно шумные, и часто становятся причиной повышения расхода топлива.

Узкие шины хоть и выглядят менее эффектно, но при этом больше подходят для зимнего периода: делают авто более маневренным и устойчивым к езде на мокром или заснеженном дорожном покрытии, а также по льду. Рассмотрим каждый вид покрышек более подробно.

Широкая резина: плюсы и минусы

Сразу стоит обозначить, что широкую резину лучше выбирать для летнего периода, т.к. лучше всего она проявляет себя на сухом асфальтированном дорожном покрытии. Широкую резину выбирают поклонники агрессивной и быстрой езды, поскольку она практически не пробуксовывает при резком старте. Еще к преимуществам можно добавить:

  • эффективное торможение на сухом асфальте;
  • тормозной путь короче;
  • маневренность при резких поворотах;
  • больше эксплуатационный пробег;
  • солидный и презентабельный внешний вид автомобиля.
  • Но, говоря о плюсах, не стоит забывать и о недостатках этого вида резины:
  • склонность к аквапланированию на мокром асфальте;
  • большой вес;
  • высокая стоимость.

Узкая резина: плюсы и минусы

Если вы хотите купить резину на зимний период, однозначно стоит присмотреться к узким покрышкам. Из-за их ширины машина оказывает высокое поверхностное давление на дорогу, что позволяет выехать и из колеи, и по льду, и даже по рыхлому снегу. Именно поэтому узкую резину часто выбирают автомобилисты, которые больше времени проводят на дорогах за городом, где покрытие не всегда асфальтированное.

Преимущества узкой резины:

  • сокращенный расход топлива, по сравнению с более широкими моделями;
  • нет эффекта аквапланирования;
  • отличный отвод грязи и воды от пятна контакта;
  • проходят по льду и снегу;
  • доступная цена.

Недостатки узкой резины:

  • не подходят для скоростной и активной езды;
  • могут перегреваться при долгом движении на высокой скорости;
  • неустойчивы в крутых поворотах (обязательно нужно притормаживать).

Так что же выбрать: широкую или узкую резину?

Многие автомобилисты дают такой ответ на этот вопрос: зимой покупайте узкую резину, а летом – широкую. Но, мы хотим его дополнить. Все зависит от вашего стиля вождения! Если вы уверенно чувствуете себя за рулем, живете преимущественно в городе и любите активную езду – вам подойдут широкие шины и для лета, и для зимы.

Если же вы только учитесь водить авто или в целом не любите быструю езду, при этом хотите чувствовать себя уверенно в любую погоду – смело выбирайте узнике шины. Для вас приятный бонус: они и стоят дешевле, и не влияют на расход топлива.

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