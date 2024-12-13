Шиповані шини для авто: чи потрібні вони в Україні

Головне, з чого варто почати – це розуміння того, що деякі фрикційні (нешиповані) шини тримаються за дорогу краще, ніж шиповані. Але це стосується не всіх дорожніх умов – і звісно, не всіх моделей шин. Тому дискусії на тему "фрикційні чи шиповані" не вщухають вже півстоліття – відтоді, як "зубасті" шини почали отримувати загальне поширення.

Як обирати зимові шини

Стосовно України з її теплими і вологими зимами питання вибору шин треба починати з вибору між європейськими та скандинавськими (арктичними) моделями. Європейські призначені для м'яких зим з періодами плюсової температури, частими відлигами, мокрим снігом, калюжами та дощами, а скандинавські – для морозів та для засніжених доріг. А вже арктичні можна обирати або шиповані, або фрикційні.

Що треба знати про шиповані шини

Переваги шипів. Як не дивно, шипи, що виступають над протектором (до речі, всього на 1,2 – 1,3 мм) – це тільки найбільш помітна відмінність таких шин. Набагато важливіше, що вони мають особливий малюнок протектора: з широкими водовідними канавками, грубими блоками у плечовій зоні і з окремими великими шашками, де замість ламелей залишено місце для гнізда під шип. Причому у кращих моделей "шиповок" гумова суміш різна за твердістю на різній глибині протектора – це потрібно для міцнішої посадки шипа. А ще на дні гнізда часто влаштовують так звану м'яку подушку, яка пом'якшує удар шипа об асфальт, коли накочується в пляму контакту колеса з поверхнею.

Принципово, що поверхневий шар протектора шипованої шини часто м'якіше, ніж у фрикційної – так треба задля кращого зчеплення в морози. І саме через це шипована гума часто демонструє найкращий результат при гальмуванні на асфальті порівняно з фрикційними аналогами. Хоча здавалося б, що сталеві шипи будуть заважати гальмуванню на твердій поверхні без льоду.

Недоліки шипів. Шина з шипами складніша, а значить, дорожча за фрикційну. Також вона більш шумна під час руху, і це помітно навіть на авто високого класу з гарною шумоізоляцією. Ще один мінус у тому, що сталеві "зуби" вигризають з асфальту кам'яний пил, шкідливий для здоров'я. Нарешті, внаслідок неправильної експлуатації шиповані шини можуть швидко і принципово втрачати свої властивості – через втрату шипів.

Як треба їздити на шипованій гумі

Бували водії з великим досвідом цілорічної їзди підтвердять, що гума з шипами не вирішує всіх проблем холодного сезону. Проте металеві зачепи справді покращують розгін, гальмування та керованість в найбільш складних умовах – тобто на льоду та щільно укоченому снігу, особливо при температурі не нижче 20 С та помірній швидкості руху.

Одне слово, шиповані покришки справді стануть вашим найкращим варіантом для зими, якщо знати всі нюанси їхньої поведінки:

Переваги шипованих шин найкраще проявляються на льоду та щільно укоченому снігу, також (але трохи менше) – на чистому асфальті;

На таких шинах не бажано рушати з пробуксовкою і різко гальмувати на чистому асфальті, особливо на машині без ABS. Адже на асфальті через це вилітають шипи, а на льоду на гірці наструганого шипами льоду колесо спливає і ефективність енергійного гальмування "в підлогу" падає;

Такий ефектний (і ефективний) водійський прийом як керований занос також скорочує життя шипам;

На сухому асфальті варто обережно поводитися з педалями та кермом, особливо якщо у вас потужна машина. Адже в таких умовах шини не охолоджуються снігом та водою і шипи будуть перегріватись у своїх гніздах. Що зрештою призводить до затвердіння гуми навколо і втрати шипів.

Якщо коротко

Перш ніж зупинити свій вибір на одному з трьох видів шин – європейських, арктичних чи арктичних з шипами, спробуйте чітко змоделювати умови, в яких ви будете експлуатувати машину найближчої зими. Який тип шляхів буде у вас домінувати – чисті чи засніжені, яким буде трафік у ваших типових поїздках, якою здебільшого буде температура під час ваших поїздок. Врахуйте навіть час доби, під час якого ви будете їздити по найбільш напружених ділянках ваших маршрутів тощо. Звісно, якщо дозволяють кошти, то виходити треба з найбільш складних з усіх можливих варіантів.