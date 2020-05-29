Шимкив рассказал, в каком случае украинцы получат лекарства по более доступным ценам

Украинцы смогут получать больше лекарств по доступным ценам, если украинское законодательство позволит фармацевтическим компаниям нарастить производство генериков.

Об этом заявил председатель совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив в ходе веб-конференции, организованной Европейской бизнес-ассоциацией.

По его словам, за девять месяцев прошлого года объем рынка лекарственных средств Украины составил около 60 млрд грн. Из них около 30% - импортные препараты в упаковках, и около 70% - отечественные препараты в упаковках. При этом 62% от общего объема розничной реализации составили иностранные лекарства, и только 38% - украинские.

По мнению Шимкива, украинские фармкомпании могли бы нарастить производство жизненно необходимых препаратов – аналогов средств от ВИЧ, туберкулеза или рака по более доступным ценам, если бы это позволяло отечественное законодательство. Он напомнил, что в Верховной Раде принят в первом чтении закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно реформы патентного законодательства)". В случае принятия документа, украинские фармкомпании смогут готовиться к запуску генериков до истечения срока действия патентной защиты, а также получат возможность экспортировать в другие страны генерики, даже если их обращение еще не разрешено в нашей стране.

"Украинские фармацевтические компании могли бы нарастить производство жизненно необходимых лекарственных препаратов по доступным ценам, если бы отечественное законодательство позволяло выпускать их аналоги или хотя бы "обкатывать на будущее" технологию производства. Мы надеемся, что эта ситуация все же изменится и в результате необходимые лекарства станут для украинцев доступнее, и доля общего объема розничной реализации отечественных препаратов вырастет", - подчеркнул Шимкив.

Ранее сообщалось, что, по данным соцопроса, проведенного компанией Corestone, 91% украинцев доверяют украинским фармкомпаниям. По мнению опрошенных, отечественные и иностранные препараты в равной степени эффективны, качественны, имеют минимум побочных эффектов. Но, в отличие от иностранных препаратов, украинские имеют доступную цену. А 72% украинцев нашли отечественную замену импортным лекарствам.

Напомним, фармацевтическая компания "Дарница" основана в 1930 году. С 1998 года является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Стратегические направления развития портфеля – кардиология, неврология и решения проблем боли. Бенефициары компании - семья Загорий.