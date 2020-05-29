Шимків розповів, в якому випадку українці отримають ліки за доступними цінами

Українці зможуть отримувати більше ліків за доступними цінами, якщо українське законодавство дозволить фармацевтичним компаніям наростити виробництво генериків.

Про це заявив голова ради директорів Darnitsa Group Дмитро Шимків у ході веб-конференції, організованої Європейською бізнес-асоціацією.

За його словами, за дев'ять місяців минулого року обсяг ринку лікарських засобів України склав близько 60 млрд грн. З них близько 30% - імпортні препарати в упаковках, і близько 70% - вітчизняні препарати в упаковках. При цьому 62% від загального обсягу роздрібної реалізації склали іноземні ліки, і тільки 38% - українські.

На думку Шимківа, українські фармкомпанії могли б наростити виробництво життєво необхідних препаратів – аналогів коштів від ВІЛ, туберкульозу або раку за більш доступними цінами, якби це дозволяло вітчизняне законодавство. Він нагадав, що у Верховній Раді прийнятий у першому читанні закон "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України (щодо реформи патентного законодавства)". У разі прийняття документа, українські фармкомпанії зможуть готуватися до запуску генериків до закінчення строку дії патентного захисту, а також отримають можливість експортувати в інші країни генерики, навіть якщо їх обіг ще не дозволено в нашій країні.

"Українські фармацевтичні компанії могли б наростити виробництво життєво необхідних лікарських препаратів за доступними цінами, якби вітчизняне законодавство дозволяло випускати їх аналоги або хоча б "обкатувати на майбутнє" технологію виробництва. Ми сподіваємося, що ця ситуація все ж зміниться і в результаті необхідні ліки стануть доступнішими для українців, і частка загального обсягу роздрібної реалізації вітчизняних препаратів зросте", - підкреслив Шимків.

Раніше повідомлялося, що, за даними соцопитування, проведеного компанією Corestone, 91% українців довіряють українським фармкомпаніям. На думку опитаних, вітчизняні та іноземні препарати однаково ефективні, якісні, мають мінімум побічних ефектів. Але, на відміну від іноземних препаратів, українські мають доступну ціну. А 72% українців знайшли вітчизняну заміну імпортним лікам.

Нагадаємо, фармацевтична компанія "Дарниця" заснована в 1930 році. З 1998 року є лідером в Україні за обсягом виробництва ліків у натуральному вираженні. Стратегічні напрямки розвитку портфеля – кардіологія, неврологія і вирішення проблем болю. Бенефіціари компанії - сім'я Загорій.