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Шимкив: диджитализация процессов создает для бизнеса ряд преимуществ

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Киев, Четверг 15 июля 2021 18:39
Шимкив: диджитализация процессов создает для бизнеса ряд преимуществ Фото: глава совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив на GET Business Festival-2021 (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

В современном мире выигрывает тот бизнес, который сможет предложить свои услуги разным поколениям, в первую очередь, молодому. А для того, чтобы создавать интересные и востребованные продукты, необходимо активно внедрять цифровые технологии, как внутри организации, так и в работе с клиентами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы совета директоров Darnitsa Group Дмитрия Шимкива.

Он отметил, что использование облачных технологий позволяет работать в любой точке мира, в любое время, каждому члену команды.

"Дарница — это первая фармацевтическая компания в Украине, и одна из первых в Европе, которая глубоко внедрила ERP-систему в облаке для управления бизнес-процессами. Таким образом мы гарантируем ее доступность в любой точке мира, в любое время, несмотря на любые пандемии, и это дает нам преимущество перед нашими конкурентами", - отметил Шимкив.

По его словам, облачные технологии также позволяют значительно быстрее получать любые аналитические данные даже с телефона, а совместная работа над документами существенно сокращает время для решения того или иного вопроса в компании.

"В процессе диджитализации Дарницы мы перешли на такой формат работы. И мы в 2 раза сократили время, которое люди тратят на согласование различных документов", - добавил председатель совета директоров Darnitsa Group.

Еще одним залогом успешного бизнеса, по его словам, является умение эффективно работать с современными социальными сетями, в том числе теми, которые вызывают особый интерес у молодого поколения. В качестве примера он привел волну мемов и Tik-Tok-видео о препарате "Корвалол-Дарница" во время Евро-2020.

"Мы благодарны украинским болельщикам, так как благодаря им только одна неделю обсуждения "Корвалола" в Facebook, Instagram и Tik-Tok увеличила продажи на 32%. Это - сила социальных медиа. Но надо уметь работать с этой аудиторией. Ваши потребители — это поколение Z. Они родились с телефоном в руке. Если вы ничего не делаете с диджитал - вы динозавр, и вы вымрете. Выиграет тот, кто сможет дотянуться до любого поколения и предложить новые сервисы, новую идею, продукт, который будет интересен всем", - подчеркнул Шимкив.

Нагадаємо, "Дарниця" увійшла в рейтинг 25 українських компаній, які є лідерами діджиталізації.

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